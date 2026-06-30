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Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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Erzurum'da iki kardeş ile kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Lalapaşa Mahallesi Ayaz Paşa Caddesi'nde M.Z. ve K.Z. kardeşler ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.Z. ile K.Z. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.Z'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, konuyla ilgili kent merkezinde yaptıkları çalışmalarda H.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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