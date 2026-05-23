Erzurum'da bayram öncesi otogarda simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Erzurum'da trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs terminalinde yolculara emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla uygulamalı anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen çalışmada, hareket edecek otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Seyahat yapacak yolculara broşür dağıtan ekipler, sürücülere alkolmetreyle ölçüm yaptı.

Ekipler, emniyet kemerinin hayat kurtardığını vatandaşlara simülasyon aracıyla uygulamalı gösterdi.

"Emniyet kemeri takmadan yolculuğa başlamayacağım"

Simülasyon aracına binen Enes Can Vuruşkan, 17 kilometre/saatlik hızla yapılan teste emniyet kemerinin önemini daha iyi anladığını belirterek, "Böylelikle trafiğe çıktığım zaman ya da bir araca bindiğim zaman emniyet kemeri takmadan yolculuğa başlamayacağım. Düşük hızda bu kadar etkileniyorsak yüksek hızlarda kemer takmadan hayatta kalmak zor. Bu çalışmadan dolayı polis ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trafik Şube Müdürlüğü personeli Kıdemli Başpolis Ahmet Erdem de otobüslerdeki yolculara emniyet kemerinin önemi anlatarak, bayramların insanın sevdiklerine kavuşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel zamanları olduğunu söyledi.

Erdem, "Bu güzel yolculuğun hüzne dönüşmemesi için lütfen emniyet kemerinizi takınız. Sizleri, sevdiklerinizle sağ salim ulaştıracak en önemli kurallardan biri emniyet kemeridir. Unutmayın emniyet kemeri trafik kazalarında can kayıplarını yaklaşık yüzde 45, ağır yaralanmaları yüzde 50 oranında azaltır." dedi.

Erdem, "yolun sonu bayram olsun" mottosuyla tüm yolculara kazası belasız yolculuklar diledi.