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Erzurum'da bayram izniyle cezaevinden çıkıp kuzeninin eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

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- İddianamede, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen sanık, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı ve hakkında herhangi bir takdir indirimi uygulanmadı

Erzurum'da, cezaevinden bayram için izinli çıktığı sırada kuzeninin eşinin boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları, maktul Erdem Özengiz'in (45) kardeşleri ve eşi ile tarafların yakınları katıldı. Tutuklu sanık Nuri Öğmen (45) ise duruşmaya bağlı bulunduğu Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS üzerinden katıldı.

Katılanlar vekili Taha Demir, beyanında, olay yerine ait kamera görüntüleri talep ettiklerini, sokağın giriş ve çıkışlarını gören kayıtların belirlendiğini, görüntülere ait raporda olay yerinden kaçan ikinci bir kişinin olduğunun tespit edildiğini ve bu kişinin araştırılması yönünde talepleri olduğunu söyledi.

Sanık Öğmen'in canavarca hisle eylemi gerçekleştirdiğini ve bu yönde cezalandırılmasını talep ettiklerini anlatan Demir, "Otopsi raporunda 3 darbenin tek başına öldürmeye elverişli olduğu söyleniyor. Bundan dolayı eylemin canavarca hisle gerçekleştiği yönünde değerlendirilmesini talep ediyoruz. Sanık hakkında 3 sayfalık suç kaydı var ve hakkında indirim uygulanacak olursa bunu kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, ara kararında, katılanlar avukatının talebini, dosyanın mevcut durumu, dosyada gelinen aşama ve yeterli delil olması nedeniyle reddetti.

Cumhuriyet savcısı, geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, maktulün sanık tarafından öldürüldüğünün sabit olduğunu, sanık hakkında her ne kadar "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılmış olmasına rağmen Yargıtay içtihatları doğrultusunda somut olayda nitelikli halin oluşmayacağını, sanık savunmaları, adli tıp raporları, müşteki beyanları, darbe sayısı ve tüm dosya değerlendirildiğinde haksız tahrik şartlarının oluşmadığını belirterek, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Maktulün eşi S.Ö. ile kardeşleri A.Ö. ve K.Ö, sanık Öğmen'den şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan Öğmen, "Çok pişmanım keşke böyle bir şey yaşanmasaydı." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Nuri Öğmen'i "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Heyet, ayrıca Öğmen hakkında herhangi bir takdir indirimi uygulamadı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart'ta Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak'ta Erdem Özengiz'in boğazının kesilerek öldürülmesi olayına ilişkin hazırlanan iddianemede, olayın ardından yakalanan ve bayram için cezaevinden izinli çıkan sanık Nuri Öğmen'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyordu.

Kaynak: AA
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