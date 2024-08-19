Erzurum'da bataklığa saplanan 5 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Aziziye ilçesinin Ilıca Mahallesi kırsalında otlayan 5 büyükbaş hayvan, su içtikleri sırada dereye düşüp bataklığa saplandı. Sürü sahibi durumu ekiplere bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyükbaş hayvanlar halat yardımıyla bataklıktan kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Erzurum'da bataklığa saplanan 5 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
Aziziye ilçesinin Ilıca Mahallesi kırsalında otlayan 5 büyükbaş hayvan, su içtikleri sırada dereye düşüp bataklığa saplandı.
Sürü sahibi durumu ekiplere bildirerek yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyükbaş hayvanlar halat yardımıyla bataklıktan kurtarılarak sahibine teslim edildi.