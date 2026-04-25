Erzurum'da baharda yağan kar ulaşımı aksattı

Erzurum'un Narman ilçesinde nisanda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bir tırın yolu kapatması sonucu 10'dan fazla araç yolda kaldı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde yağmur, Narman ile Tortum ilçesi güzergahı üzerindeki Kireçli Geçidi'nde ise kar, rüzgar ve tipi etkili oldu.

Söz konusu bölgede nisanın son günlerinde yağan karla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yağışla birlikte ilerleyemeyen bir tırın yolu kapatması sonucu arkasından gelen 10'dan fazla araç yolda kaldı.

Yolda kalan vatandaşlar durumu Karayolları ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce bölgede çalışma başlatıldı.