Erzurum'da Aranan 100 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Erzurum'da Aranan 100 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı
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Erzurum'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 1-30 Haziran tarihleri arasında aranan 100 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında çeşitli hapis cezası sürelerine sahip birçok kişi bulunuyor.

Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada aranan 100 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda 1-30 Haziran arasında yaptıkları çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 78, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 17, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 4 ve 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 1 olmak üzere 100 aranan kişiyi yakaladı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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