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Erzurum'da ambulans kazasında hayatını kaybeden sağlık personelleri son yolculuğuna uğurlandı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen ambulans kazasında hayatını kaybeden sağlık personelleri Asiye Kaya ve Fatih Karadeniz, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ayrıca 2 kişi daha hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden sağlık personelleri Asiye Kaya ve Fatih Karadeniz, son yolculuğuna uğurlandı.

Oltu ilçesi Çamlıbel Mahallesi mevkisinde, dün, ambulans ve hafif ticari aracın karıştığı kazada ölen Oltu 112 Acil Servis İstasyonu'nda görevli acil tıp teknisyenleri (ATT) Asiye Kaya (41) ve Fatih Karadeniz (39) için Oltu Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Buradaki törenin ardından Kaya ve Karadeniz'in cenazeleri, "helallik" alınmak üzere evlerine götürüldü.

Daha sonra Aslanpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Karadeniz'in cenazesi Can Kurtaran Mezarlığı'nda, Kaya'nın cenazesi ise Kaleboğazı Mahallesi'nde aile mezarlığında defnedildi.

Törene, Kaya ve Karadeniz'in ailelerinin yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, Sağlığın Geliştirmesi Genel Müdürü Mehmet Burak Öztop, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Hanifi Macit, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Coşkun, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuzhan Yavuz, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam, kurum amirleri, hastane ve 112 Acil Servis çalışanları katıldı.

Bu arada, aynı kazada ölen hafif ticari araçtaki Feyzullah İyisoy (75) ile eşi Nacihan İyisoy'un (70) cenazeleri ise Olur ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaralanarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Netice Altınok'un da buradaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün, ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ikisi sağlıkçı 4 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Karadeniz Karadeniz Erzurum Oltu Sağlık Güncel Haberler

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