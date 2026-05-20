Hınıs'ta Lupus Hastasına Ambulans Helikopterle Kurtarma

Erzurum'un Hınıs ilçesinde solunum sıkıntısı çeken 30 yaşındaki lupus hastası, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede yaşayan lupus hastası 30 yaşındaki Şehriban G'nin solunum sıkıntısı çekmesi ve genel durumunun kötüleşmesi üzerine yakınlarınca Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan hasta, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehriban G, hastaneye zamanında yetiştirilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
