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Erzurum'da ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş hayvan telef oldu

Erzurum'da ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş hayvan telef oldu

Güncel Haberler

Erzurum'un Horasan ilçesinde ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş hayvan telef oldu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çamlıkale köyünde Cengiz Şen'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evin arka bölümünde binayla bitişik ahırdaki alevleri gören Şen'in haber vermesi üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekibi, olay yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: AA / Şahap Çakır - Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Cengiz Şen Erzurum Güncel Haberler

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