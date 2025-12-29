Erzurum'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Uzundere ilçesinde Cerişen Caddesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Binada hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cerişen Caddesi'nde 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler paniğe neden oldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Süleyman Deniz - Güncel