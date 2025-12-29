Haberler

Erzurum'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzundere ilçesinde Cerişen Caddesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Binada hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cerişen Caddesi'nde 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler paniğe neden oldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Süleyman Deniz - Güncel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selim Soydan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Selim Soydan'dan canlı yayında gözyaşları eşliğinde kumar itirafı
Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Salih'in yeni adresi çok konuşulur
Ünlü şarkıcı Tan koyunları besledi, vegan olun mesajı verdi

Ünlü şarkıcı kendini doğaya vurdu
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için aylar sonra yeni karar
Selim Soydan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Selim Soydan'dan canlı yayında gözyaşları eşliğinde kumar itirafı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma: 3 polis şehit oldu
Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti

Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti