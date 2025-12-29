Erzurum'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cerişen Caddesi'nde 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler paniğe neden oldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.