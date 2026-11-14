Erzurum'da 3 barınak personelini yaraladığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

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Erzurum'da yasaklı ırk köpeğiyle belediye barınağında çalışan 3 personelin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve yeniden gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine resmi kararla alınan yasaklı ırk köpeğini 10 Kasım'da kaçıran ve köpeğiyle görevli 3 personelin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 11 Kasım'da yakalanan A.T.E'nin sonraki gün serbest bırakılmasına Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Hakkında yeniden gözaltı kararı verilen A.T.E, dün polis ekiplerince kent merkezindeki çalışmalarda yakalandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpeğin sahibi hakkında önceden soruşturma başlatılmıştı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in oturduğu sitede, söz konusu köpeğe tekme attığı ve koruma görevlisinin silah çektiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Başsavcılık, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada ise soruşturma dosyasına sunulan yeni kamera kayıtları, bazı sosyal medya platformlarına ve basına yansıyan görüntüler ile şikayet dilekçesinde belirtilen yeni deliller kapsamında olayın diğer tarafında bulunan kişi veya kişiler yönünden soruşturma işlemlerine başlandığını belirtmişti.

Söz konusu kişiler hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması" suçları kapsamında çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Kaçırılan köpek yakalanarak yeniden barınağa alınmıştı.

Kaynak: AA