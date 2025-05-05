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Erzurum'da 25 Çiftin Nikahı 5 Mayıs 2025 Tarihinde Kıyıldı

Erzurum'da 25 Çiftin Nikahı 5 Mayıs 2025 Tarihinde Kıyıldı
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Erzurum, 5 Mayıs 2025 tarihi dolayısıyla 25 çiftin nikahının kıyıldığı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi ve kentin '2025 Turizm Başkenti' seçilmesi nedeniyle düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yakutiye Belediyesi işbirlik etti.

Erzurum'da, sembol tarih 5 Mayıs 2025 dolayısıyla kentin plakasına atıfla 25 çiftin nikahı kıyıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" seçilmesi ve 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kentte nikah organizasyonu yapıldı.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yakutiye Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, sembol tarih olan 5.5.2025'te, Erzurum'un plaka kodu olan 25'e atıfta bulunularak 25 çiftin nikahı kıyıldı.

Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesi, bu özel gün dolayısıyla mavi ve beyaz tonlarda Erzurum temalı süslemelerle hazırlandı.

Organizasyonda bir çiftin nikah şahidi olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkati çekerek, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi vesilesiyle böyle anlamlı bir günde çiftlerimizin yanında olmak bizim için büyük mutluluk. Bu özel tarihlerde hayatlarını birleştiren çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Erzurum'un kültürel yapısına ve aile değerlerine uygun böylesi güzel organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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