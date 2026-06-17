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Erzurum'da tarihi Ahi Toman Baba Kümbeti restore ediliyor

Erzurum'da tarihi Ahi Toman Baba Kümbeti restore ediliyor
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Erzurum'da 14. yüzyıldan kalma Ahi Toman Baba Kümbeti, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılacak. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, çalışmanın kentsel dönüşüm ve tarihi mirası koruma projelerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Erzurum'da 14. yüzyıldan kalma Ahi Toman Baba Kümbeti, Büyükşehir Belediyesince yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korunan Tarih Dönüşen Şehir" vizyonu doğrultusunda hazırlanan restorasyon projelerinin tamamlandığı, ihya çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, uzun yıllar çevresindeki yapıların arasında kalan tarihi kümbetin, restorasyon ve çevre düzenlemesiyle yeniden görünür hale getirileceği belirtilerek, çalışmanın kentte sürdürülen kentsel dönüşüm ve tarihi mirası koruma projelerinin önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

Görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ahi Toman Baba Kümbeti'nin restorasyonunun şehrin tarihi kimliğine ve kentsel dönüşüm vizyonuna verilen en güçlü cevaplardan biri olduğunu belirtti.

Sekmen, "Kadim şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını korumak, ecdadımızın emanetlerini geleceğe taşımak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahilik teşkilatının Erzurum'daki en önemli temsilcilerinden Ahi Toman Baba'nın hatırasını yaşatan Ahi Toman Baba Kümbeti, yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya
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