Erzurum'da Kız Çocuklarına İkram

Erzurum'da, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Geleceğin Umudu Kızlarımız Projesi" kapsamında 100 kız çocuğuna cağ kebabı ikram edildi.

Kentteki bir restorantta, Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Geleceğin Umudu Kızlarımız Projesi" kapsamında program düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programda yaptığı konuşmada, kız çocuklarının toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Kız çocuklarının eğitim, kişisel gelişim ve sosyal yaşama katılım süreçlerinde her zaman yanlarında olduklarını bildiren Aykut, "Kız çocuklarımızın güçlü, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri, geleceğimizin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacaktır. Onların her alanda desteklenmesi, toplumun ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Aykut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde, kız çocuklarının yaşamın her alanında daha görünür, daha etkin ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve İl Müdürü Aykut'un 100 kız çocuğuna giysi seti ve "100 Temel Eser" kitap seti hediye edildiği programda, katılımcılara Erzurum'un yöresel lezzeti cağ kebap ikram edildi.