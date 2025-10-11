Haberler

Erzurum'da Kız Çocuklarına İkram

Erzurum'da Kız Çocuklarına İkram
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Geleceğin Umudu Kızlarımız Projesi" kapsamında 100 kız çocuğuna cağ kebabı ikram edildi.

Erzurum'da, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Geleceğin Umudu Kızlarımız Projesi" kapsamında 100 kız çocuğuna cağ kebabı ikram edildi.

Kentteki bir restorantta, Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Geleceğin Umudu Kızlarımız Projesi" kapsamında program düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programda yaptığı konuşmada, kız çocuklarının toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Kız çocuklarının eğitim, kişisel gelişim ve sosyal yaşama katılım süreçlerinde her zaman yanlarında olduklarını bildiren Aykut, "Kız çocuklarımızın güçlü, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri, geleceğimizin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacaktır. Onların her alanda desteklenmesi, toplumun ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Aykut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde, kız çocuklarının yaşamın her alanında daha görünür, daha etkin ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve İl Müdürü Aykut'un 100 kız çocuğuna giysi seti ve "100 Temel Eser" kitap seti hediye edildiği programda, katılımcılara Erzurum'un yöresel lezzeti cağ kebap ikram edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wilma Elles çocuklarıyla Fransa'da korku dolu anlar yaşadı

Ünlü oyuncu çocuklarıyla birlikte kaldıkları otelde ölümden döndü
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.