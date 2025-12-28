Haberler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri Karla Mücadeleye Başladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri Karla Mücadeleye Başladı
Güncelleme:
Yoğun kar yağışı sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını başlattı. 1200 personel ve 400 araçla, şehirdeki 7 bin 700 kilometrelik yol ağını temizlemeyi hedefliyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN KAR TİMLERİ İŞBAŞINDA

Yoğun kar yağışı sonrası harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için kentte karla mücadele çalışmasına başladı. Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede görev yapacak olan Kar Timleri, tüm ekipmanıyla haftada 7 gün 24 saat esasıyla karla mücadele ediyor. Bin 200 mahalle ve 400 bağlı olmak üzere 1600 yerleşimlerdeki 7 bin 700 kilometrelik yol ağında görev yapacak olan 'Kar Timleri', dağ taş demeden yolları geçit vermeyen kar kütlelerinden temizledi. Büyükşehir'in Fen İşleri ve Kırsal Daire Başkanlıklarına bağlı 1200 personel kış mevsiminde karla mücadelede 400 araçla görev yapacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nin kış mevsimine hazır olduğunu ifade etti. Başkan Sekmen, "Üç ayrı birimimiz olan Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler'de görevli ekiplerimiz, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasına başladı. İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1200 personel ve 400 araçla gerçekleştireceğiz. Kar ve kış, Erzurum için bir çile ve sıkıntı olmaktan öte, bir nimet olarak algılanmalıdır. Hemşehrilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan olası bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabilirler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
