Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Narman'da Seçim Koordinasyon Merkezi Açtı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Narman ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında partililerle bir araya geldi.

İlçe merkezindeki açılışta konuşan Sekmen, kent genelini karış karış gezdiklerini söyledi.

Yaptığı ve yapacağı projelere değinen Sekmen,"Narman bizim çok hizmet yaptığımız yerlerden biri. Her alanda hizmetlerimiz oldu. Erzurum ve çevresinde yaparız dediklerimizi yaptık, yine de yapmaya devam edeceğiz. Bizi kimse durduramaz, kentsel dönüşüm bizim işimiz. Yerleşim yerlerimizi depreme dayanıklı yapacağımıza söz veriyoruz. 'Tüp gaz' yerine 'doğal gaz' hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Kadınlara istihdam amaçlı destek kooperatifleri kuracağız. Üniversite öğrencilerimize yardım yaptık, ve bu yardımlar devam edecek." dedi.

Sekmen ve beraberindekiler, daha sonra ilçede ziyaretlerde bulundu.