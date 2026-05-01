Haberler

Erzurum Barosu bir avukatın ofisinde saldırıya uğramasını kınadı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Avukatlara yönelen her türlü saldırı, yalnızca bireysel bir eylem değil, savunma hakkına, hukukun üstünlüğüne ve adalet sistemine yönelmiş açık bir tehdit niteliğindedir"

Erzurum Barosu, kentte bir avukatın ofisinde saldırıya uğramasını kınadı.

Baronun sosyal medya hesaplarından "Avukat taraf değil, vekildir" başlığıyla yapılan açıklamada, avukat Taha Bağaçlı'ya yönelik, görevini icra ettiği ofisinde saldırı gerçekleştirildiği belirtilirdi.

Saldırının kınandığı belirtilen açıklamada, "Avukatlar, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunmanın temsilcileridir. Üstlendikleri görev gereği hiçbir dosyanın tarafı değil, adaletin tesisi için görev yapan hukuk insanlarıdır. Bu nedenle avukatlara yönelen her türlü saldırı, yalnızca bireysel bir eylem değil, savunma hakkına, hukukun üstünlüğüne ve adalet sistemine yönelmiş açık bir tehdit niteliğindedir." ifadeleri yer aldı.

Erzurum Barosunun süreci yakından takip ettiği anlatılan açıklamada, gerekli hukuki girişimlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak