Erzurum Barosu bir avukatın ofisinde saldırıya uğramasını kınadı Açıklaması

Erzurum Barosu, kentte bir avukatın ofisinde saldırıya uğramasını kınadı.

Baronun sosyal medya hesaplarından "Avukat taraf değil, vekildir" başlığıyla yapılan açıklamada, avukat Taha Bağaçlı'ya yönelik, görevini icra ettiği ofisinde saldırı gerçekleştirildiği belirtilirdi.

Saldırının kınandığı belirtilen açıklamada, "Avukatlar, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunmanın temsilcileridir. Üstlendikleri görev gereği hiçbir dosyanın tarafı değil, adaletin tesisi için görev yapan hukuk insanlarıdır. Bu nedenle avukatlara yönelen her türlü saldırı, yalnızca bireysel bir eylem değil, savunma hakkına, hukukun üstünlüğüne ve adalet sistemine yönelmiş açık bir tehdit niteliğindedir." ifadeleri yer aldı.

Erzurum Barosunun süreci yakından takip ettiği anlatılan açıklamada, gerekli hukuki girişimlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.