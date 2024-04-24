Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağındaki toprak kayması sonucu kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, maden sahasındaki çalışmaları inceleyip, kayıp işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Aydoğdu, ailelere alanda aralıksız yürütülen çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Olayın yaşandığı günden bu yana sürekli bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Aydoğdu, ayrıca çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerle toplantı yapıp bilgi aldı.