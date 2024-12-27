Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane yollarında kar nedeniyle ağır tonajlı araç geçişi yasaklandı

Erzincan- Sivas ile Erzincan- Gümüşhane kara yollarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmetli Geçidi, akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Trafik ekipleri, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisi ile Sakaltutan girişi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yalnızbağ mevkisinde ağır tonajlı araçları yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Hava şartlarının uygun hale gelmesi, temizlik ve tuzlama çalışmasının ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verileceği öğrenildi.