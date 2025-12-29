Haberler

Erzincan-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Güncelleme:
Erzincan'ın yüksek kesimlerine düşen yoğun kar yağışı, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımı aksatıyor. Karayolları ekipleri, yolların açık kalması için kar ve buzla mücadele çalışmaları yapıyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan- Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Yer yer sisin de etkili olduğu yollarda kalan bazı araçların trafiği engellememesi için Karayolları ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, kar ve buzla mücadele çalışması yürüterek, yolları açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan polis ekipleri ise durdurdukları tır, çekici ile ağır tonajlı araç sürücülerini, kar ve buzlanma nedeniyle bir süre tesislerde dinlenmeleri konusunda uyarıyor.

