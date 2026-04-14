İliç Maden Faciasının 7. Duruşması: Yeni Bilirkişi Raporu Beklenecek

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin, 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşmasında mahkeme, tutuklu sanık Selçuk Çiftlik'in tahliyesine karar verdi. Eksik dosyaların tamamlanması ve yeni bilirkişi raporunun beklenmesine hükmeden heyet, duruşmayı 7 Temmuz'a erteledi.

Cumhuriyet savcısının daha önce mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaada, 12 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar, 1 sanığın ise 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, "olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ile sanıkların kusur derecesi dikkate alınarak cezaların üst sınıra yakın belirlenmesi" talep edildi.

Mahkemede, sanık ve müşteki avukatların talepleri alındı.

Müşteki avukatı Ümit Altaş, bilirkişi heyetinde yer alan bir profesörün, maden sahasını işleten şirketle ticari ilişkisinin bulunduğuna ilişkin basına yansıyan haberi mahkeme heyetine sundu.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz'ın tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebini reddederken, Metalurji Mühendisleri Odası eski başkanı ve TMMOB üyesi Cemalettin Küçük'ün dinlenmesi talebini kabul etti.

Müşteki avukatlarının olay yerinde keşif yapılması yönündeki talebi de reddedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, sanık avukatıyla tartışması sonrası mahkeme heyeti salonun boşaltılmasını ve iki vekilin salona alınmamasına karar vererek, duruşmaya ara verdi.

Mahkeme, tutkulu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, haklarında adli kontrol bulunan sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanıkların tutukluluk durumlarının dosya üzerinden 12 Mayıs 2026- 10 Haziran 2026 tarihinde re'sen değerlendirilmesine, sanık Selçuk Çiftlik'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, eksik dosyaların tamamlanması ve yeni bilirkişi raporunun beklenmesi amacıyla duruşmayı 7 Temmuz'a erteledi.

