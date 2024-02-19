Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yeni göçük tehlikesi alarmı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İliç'teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildiğini açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz" açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İliç'teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildiğini söyledi. Yavuzyılmaz'ın resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz."