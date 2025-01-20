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Erzincan'daki Buz Tutmuş Doğa Manzaralarının Dron ile Görüntülenmesi

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Erzincan'da eksi 15 derecenin altına düşen hava sıcaklıkları, şelale, göl ve göletlerin buz tutmasına neden oldu. Dron ile kaydedilen bu muhteşem manzaralar, bölgedeki doğal güzellikleri ön plana çıkardı.

Erzincan'da buz tutan şelale, göl ve göletler dron ile böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Hava sıcaklığının eksi 15 derecenin altına düştüğü Erzincan'da buz tutan ve dron ile görüntülenen şelale, baraj gölü ve göletlerde güzel manzaralar ortaya çıktı.

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Erzincan'da şelale, göl ve göletleri buz tuttu. En düşük hava sıcaklığının eksi 15 ile 20 derece arasında seyrettiği Erzincan ve ilçelerinde buz tutan şelale, gölet ve baraj göllerinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Ergan Dağındaki Ardıçlı Gölü, Çağlayan Beldesindeki Girlevik Şelalesi, merkez Çatalarmut köyündeki Göyne Baraj gölü buzla kaplandı. Seyirlik görüntüler, drone kamerasıyla kaydedildi.

Erzincan'daki Buz Tutmuş Doğa Manzaralarının Dron ile Görüntülenmesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Güncel
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