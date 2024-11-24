Erzincan'da Yoğun Kar, Kara Yollarını Kapatı

Erzincan'da kar etkili oldu.

Erzincan- Sivas ile Erzincan- Gümüşhane kara yollarında öğlen saatlerinde başlayan kar, rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

Yoğun tipi nedeniyle Erzincan- Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları araç geçişlerine kapatıldı.

Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ekipleri, bölgeden araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmetli geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Erzincan- Sivas kara yolunda bekletilen sürücülerden İzmir'e giden Yasin Yurdakul, AA muhabirine, "Erzincan'dan geliyoruz. Sivas, Ankara üzeri İzmir'e gideceğiz. Trafik polisleri sağ olsun bize yardımcı oluyorlar. İleride yol kapanmış o yüzden bekliyoruz." dedi.

Sürücülerden İlhan Kürekçi de Çorum'a seyahat ettiklerini ancak kar ile tipi nedeniyle yolun kapandığını ve ulaşımın devam etmesi için ekiplerin çalışmalarının bitmesini beklediklerini söyledi.