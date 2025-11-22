Erzincan'da Yasa Dışı Göçmen Yakalandı
Erzincan'da yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı. Motosikletli polis timleri, şüpheli bir aracı durdurarak göçmenleri yerel göç idaresine teslim etti.
Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu yeni çevre yolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, bagajda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü A.E.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel