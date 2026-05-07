Erzincan'da Spikor Geçidi'nde Karla Mücadele Devam Ediyor

ERZİNCAN'da Karayolları ekipleri, 2 bin 390 rakımlı Spikor Geçidi'nde karla mücadele ediyor.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı kış mevsimini geride bırakan Erzincan'da ekiplerin karla mücadele çalışmaları, mayıs ayında da devam ediyor. Erzincan'ın-Başköy kara yolunun 2 bin 390 rakımlı Spikor Geçidi'nde Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü 164'üncü Şube Şefliği ekipleri, kar temizliğini sürdürüyor.Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süredir ulaşıma kapalı olan ve kar kalınlığının yer yer 4 metrenin üzerine çıktığı kara yolunda ekipler, iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı bölgede çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı