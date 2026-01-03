Erzincan'ın tarihi Kemah ilçesinde snowboardcular dağdan ilçe merkezine kayarak indi
Erzincan'ın Kemah ilçesinde kar yağışının ardından iki kayaksever, yüksek bir dağdan snowboard yaparak ilçe merkezine kadar kaydı. Sporcuların adrenalin dolu inişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.
Kayakseverler Musab Karacan ve Sefa Tanrıkulu, snowboardlarıyla çıktıkları yüksek bir dağın yamacından kaymaya başladı. İnişlerini ilçe merkezine kadar sürdüren sporcular, caddelerden geçerek adrenalin dolu bir kayış deneyimi yaşadı.
Yaklaşık 2 kilometrelik parkuru kayarak ilçeye kadar inen snowboardcuların merkezden geçiş anları çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.
Snowboardcuların dağdan ilçe merkezine uzanan yolculuğu, dronla görüntülendi.