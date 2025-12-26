Haberler

Erzincan'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Erzincan'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
Güncelleme:
Erzincan'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Cami-i Kebir önünde toplandı. TÜGVA İl Temsilcisi Ali Ersu, Gazze'deki insani durumu eleştirerek uluslararası hukukun zayıflar için geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Erzincan'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamlarına tepki gösterdi.

Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı adına, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koordinasyonunda bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası Cami-i Kebir önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Ali Ersu, Gazze'de yaşamın normalleşme değil hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürdüğünü söyledi.

Uluslararası hukukun güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmaması gerektiğini ifade eden Ersu, şunları kaydetti:

"İnsan hakları söylemi yalnızca rahat coğrafyaların dekoru olarak görülmemelidir. Bugün Gazze'de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar hala tartışma konusuysa, burada yalnızca bir kriz değil, aynı zamanda uluslararası düzenin itibar kaybı yaşanmaktadır."

Ersu, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş için de vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
