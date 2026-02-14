Haberler

Erzincan'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları ile elektrik ve telefon direkleri zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, köylerde yaşayanların yaşamını olumsuz etkiledi. Çatıları sökülen evler ile hasar gören elektrik ve telefon direkleri dikkat çekti.

Erzincan'da şiddetli rüzgar sebebiyle köylerdeki bazı evlerin çatıları ile elektrik ve telefon direklerinde hasar oluştu.

Kentte gece saatlerinde sağanak ve beraberindeki şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Çayırlı ilçesine bağlı Yukarı Çamurdere köyü ile çevredeki bazı köylerde rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.

Çatılardan uçan parçalar çevreye savruldu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik ve telefon direklerinde de hasar oluştu.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı

Son yenilgi bardağı taşırdı! Gece yarısı 03.30'da kovuldu
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü

Derin bir oh çektiren harita!
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama