Haberler

POLİS ARACI ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da polis aracının kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

1) POLİS ARACI ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI

ERZİNCAN'da polis aracının şarampole devrildiği kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sarıgöl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği polis aracı şarampole devrildi. Kazada araçtaki 2 polis yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polisler, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı
CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur

Şaibeli kurultay davasında İmamoğlu: Bana Kılıçdaroğlu teklif etti
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı