Erzincan'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Erzincan'da şehirlerarası otobüs terminali kavşağında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaya otomobil çarptı

ERZİNCAN - Erzincan'da şehirlerarası otobüs terminali kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu Erzincan şehirlerarası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.İ. idaresindeki 24 UC 400 plakalı araç seyir halindeyken yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ednan Ertuç'a (72), çarptı. Ağır yaralanan Ertuç, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ertuç hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.