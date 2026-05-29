Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Erzincan'da kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ö.F.S. (26) idaresindeki 29 AAL 470 plakalı otomobil, Yeni Çevre Yolu'nun 8. kilometresinde kontrolden çıkması sonucu takla atarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.Y.S. (18), A.E.S. (14) ve A.S. (6) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir