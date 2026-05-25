Otomobilin motor bölümüne giren kedi sanayide çıkarıldı

ERZİNCAN'da otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, sanayide çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin motor bölümünden gelen kedi sesini duyanlar, araç sahibi İrfan Yılmaz'a haber verdi. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayan İrfan Yılmaz, Erzincan Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen kedi çıkarılamayınca otomobil sanayiye götürüldü. Tamircide lifte kaldırılan ve motor bölümü sökülen otomobildeki kediyi çıkarmak için görevliler uzun süre uğraştı. Bu sırada tamir atölyesinin önünden geçen Mehmet Barış, görevlilere yardım ederek kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık bir saatlik çabanın ardından kurtarılan kediye Barış sahip çıkarak evine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı