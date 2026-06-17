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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Erzincan'da durdurulan bir yolcu otobüsünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 725 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli E.Ö., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte terörün finans kaynağı olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti ile sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında durduruldu.

Ekipler, otobüsteki şüpheli E.Ö'nün valizinde uyuşturucu dedektör köpeğiyle yaptıkları aramada 1 kilo 725 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
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