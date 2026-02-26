Haberler

Erzincan'da yoğun kar nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilik, olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, yasaklamanın saat 11.00'den itibaren geçerli olduğunu açıkladı.

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle saat 11.00'den itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

