Erzincan'da yoğun kar nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle saat 11.00'den itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.