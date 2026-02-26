Erzincan'da yoğun kar nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilik, olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, yasaklamanın saat 11.00'den itibaren geçerli olduğunu açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı nedeniyle saat 11.00'den itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir