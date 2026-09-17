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Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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Erzincan'da mide ve bağırsaklarında kapsül halinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da mide ve bağırsaklarında kapsül halinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda şüphelendikleri S.E'yi gözaltına aldı.

Hastanede röntgeni çekilen şüphelinin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Tıbbi müdahaleyle şüphelinin vücudundan 39 kapsül halinde 367,45 gram uyuşturucu çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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