Askerler ve Gaziler İftar Sofrasında Buluştu

Güncelleme:
Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığında görev yapan askerler ile gaziler, iftar sofrasında bir araya geldi.

Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığında görev yapan askerler ile gaziler, iftar sofrasında bir araya geldi.

3. Ordu Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, gaziler ile aileleri ve askerler katıldı.

Gaziler ve askerlerle ramazan ayında aynı sofrada buluşmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Aydoğdu, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının unutulmayacağını, hatıralarının daima yaşatılacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
