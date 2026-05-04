Haberler

Erzincan'da Kemaliye-Başbağlar kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Erzincan'da Kemaliye-Başbağlar kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da etkili olan sağanak ve selin ardından Kemaliye-Başbağlar kara yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımı çift yönlü trafiğe kapattı.

Erzincan'da etkili olan sağanak ve selin ardından Kemaliye-Başbağlar kara yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımı çift yönlü trafiğe kapattı.

Bölgede etkili olan sağanak dolayısıyla, Kemaliye-Başbağlar kara yolunun büyük bir bölümünde heyelan sonrası çöküntü oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi aldı.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, bölgeye gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, aşırı yağış ve sel nedeniyle yolun bir bölümünde çökme meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu güzergah Aşağıumutlu, Yukarıumutlu ve Başbağlar köylerini birbirine bağlamakta olup, olayın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilmiştir. Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalara destek vermektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım alternatif güzergah üzerinden kontrollü şekilde sağlanmakta olup, çöken yol kesiminde onarım çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Skandal olay! Kim Kardashian'ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi

Kardashıan'a şok! Özel görüntüleri, hiç istemeyeceği kişiye izletildi
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Özel kıyafet giyip güçlükle girdiler, gördükleri manzara karşısında mest oldular

Özel kıyafetle girdiler, gördükleri manzara karşısında mest oldular
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler