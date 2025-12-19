Haberler

Erzincan -Geçitleri ulaşıma açık tutmak için çalışıyorlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde ulaşımı açık tutmak için Karayolları ekipleri aralıksız çalışıyor. Meteoroloji, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ERZİNCAN'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, Sakaltutan ile Ahmediye geçitlerini açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde özellikle de gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Erzincan-Sivas kara yolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki 2 bin 120 metre rakımlı Ahmediye Geçidi gibi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri, kara yollarındaki geçitleri ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağış sebebiyle trafik ekipleri de bölgede denetimlerini sıklaştırdı.

Kar yağışının yüksek kesimlerde devam edeceğini bildiren meteoroloji yetkilileri, özellikle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Bu resmen intihar! Mangal yakıp uyudular sonrası facia

Bu resmen intihar! Mangal yakıp uyudular sonrası facia
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

Avrupa'da hayatı durduran çiftçiler şimdilik istediklerini aldı
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
title