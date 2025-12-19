Haberler

Ekipler, geçitleri ulaşıma açık tutmak için çalışıyor

Ekipler, geçitleri ulaşıma açık tutmak için çalışıyor
Güncelleme:
Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası, Karayolları ekipleri Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerini açık tutmak için aralıksız çalışıyor. Meteoroloji, kar yağışının devam edeceğini ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

ERZİNCAN'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, Sakaltutan ile Ahmediye geçitlerini açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde özellikle de gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Erzincan-Sivas kara yolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki 2 bin 120 metre rakımlı Ahmediye Geçidi gibi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri, kara yollarındaki geçitleri ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağış sebebiyle trafik ekipleri de bölgede denetimlerini sıklaştırdı.

Kar yağışının yüksek kesimlerde devam edeceğini bildiren meteoroloji yetkilileri, özellikle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

