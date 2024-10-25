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Erzincan'da Kamyonda 119 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Erzincan'da Kamyonda 119 Kilo Eroin Ele Geçirildi
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Erzincan'da polis tarafından yapılan operasyonda durdurulan bir kamyonda 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Sürücü A.Ö. tutuklandı.

Erzincan'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda narkotik dedektör köpeği "Naz" ile arama yaptı.

Yapılan aramada kamyonun koltuklarının içine gizlenmiş dört çuvalda 119 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel

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