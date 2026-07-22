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Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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Erzincan-Sivas kara yolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ve aynı aileden iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Cahit D'nin kullandığı 26 AED 318 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Tüneller mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden F.D. ve M.D, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan F.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
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