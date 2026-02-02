Haberler

Erzincan'da camiye gelen çocuklara oyuncak hediye ettiler

Güncelleme:
Berat Kandili dolayısıyla Erzincan'da camiye gelen çocuklara oyuncak hediye edildi, minik hafızların Kur'an tilavetinin ardından düzenlenen programda çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı.

ERZİNCAN'da Berat Kandili dolayısıyla camiye gelen çocuklara oyuncak hediye edildi.

Berat Kandili nedeniyle Erzincan merkez Hamidiye Mahallesi Gölcük Camisi'nde küçük hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kandil programı düzenlendi. Programdan sonra hayırseverlerin destekleri ile Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından aileleri ile camiye gelen çocuklara oyuncak hediye edildi. Cami çıkışı oyuncaklarıyla evlerine giden çocukların mutlu oldukları gözlendi.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
