Erzincan'da Ayıya Çarpan Otomobilde 1 Kişi Yaralandı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir otomobilin yolda aniden karşısına çıkan bozayıya çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken, ayı hayatını kaybetti. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ayıya çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı, ayı ise öldü.
K.A'nın kullandığı 25 ADD 377 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Refahiye ilçesi Sarhan köyü mevkisinde aniden yola çıkan bozayıya çarptı.
Otomobilin çarptığı ayı öldü, araçtaki M.A. (66) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Refahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel