Erzincan'da ağaç kesme meselesi yüzünden tartıştığı akrabasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Erzincan'ın Baltaşı köyünde ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldüren Erdoğan Ö. tutuklandı.
Erzincan'da ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
Kent merkezine bağlı Baltaşı köyünde ağaç kesme meselesi yüzünden tartıştığı akrabası Hüseyin A'yı tüfekle öldüren ve ardından jandarma ekipleri tarafından köyün yakınlarında yakalanan Erdoğan Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Ö, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.