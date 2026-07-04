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Erzincan'da aranan 29 hükümlü ile 11 şüpheli yakalandı

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Erzincan'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
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