Erzincan'da 26 Aranan Kişi Yakalandı

Erzincan'da 26 Aranan Kişi Yakalandı
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Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalanarak adli işlemlere tabi tutuldu.

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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