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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı, 20,1 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanarak tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte terörün finans kaynağı olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti ile sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda H.C. ve C.C'yi takibe alan ekipler, şüphelilere ait bir araçta yaptıkları aramada 20,1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
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