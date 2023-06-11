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Erzin'deki Burnaz Plajı yaz sezonuna hazırlandı

Erzin'deki Burnaz Plajı yaz sezonuna hazırlandı

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Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Plajı, sezon hazırlıklarının tamamlanmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Plajı, sezon hazırlıklarının tamamlanmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Erzin Belediyesi ekiplerince plajdaki kamerya, tuvalet, banyo, giyinme odası, kafeterya ve şezlonglar yaza hazırlandı.

Bölgede cankurtaran ile sağlık ekibi de görevlendirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından plaja gelenler denizde yüzerek vakit geçirdi.

Bazı ziyaretçiler sahilde yürüyüş yaptı bazıları da kumsalda güneşlendi.

Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel

Hatay Güncel Haberler

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