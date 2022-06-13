Erzin'de jandarma vatandaşlara hayvan durum izleme uygulamasını anlattı - Haberler

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Erzin'de jandarma vatandaşlara hayvan durum izleme uygulamasını anlattı

AA - Mustafa Özer - Güncel
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Erzin'de jandarma vatandaşlara hayvan durum izleme uygulamasını anlattı

Hatay'ın Erzin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri vatandaşlara Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını anlattı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri vatandaşlara Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını anlattı.

Ekipler vatandaşlara uygulamanın nasıl kullanacağı ve hayvanlara yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtan ekipler ayrıca cep telefonlarına HAYDİ uygulamasını yüklemelerini sağladı.

AA / Mustafa Özer - Güncel

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